Premier | il Manchester United rimonta lo Sheff United e sale a -1 dalla zona Champions

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Soffre più del previsto ma vince ilsul campo della Cenerentola della, loield. I Red Devils si sono imposti per 3-2,ndo lo svantaggio iniziale e soffrendo nel finale.. in vantaggio al 5? con McGoldrick. Poiospite con Rashford e Martial. Nella ripresa, ancora Rashford chiude la gara sul 3-1 ma nel finale sempre McGoldrick insacca il 2-3 finale. Sofferenza per lonei minuti conclusivi ma alla fine i 3 punti arrivano. Ila 23 punti, agganciando l’Everton di Ancelotti, a -1...

La Gazzetta dello Sport

Resta sempre più ultimo in classifica lo Sheffield United che in casa contro il Manchester United incassa il 12 ko stagionale perdendo 3-2 non senza lottare. Avvio shock per i Red Devils: al 5’ ...LONDRA - Si è chiusa stasera la tredicesima giornata di Premier League. Il Manchester United ha vinto in rimonta sul campo del fanalino di coda Sheffield United 3-2 agganciando l'Everton al quinto ...