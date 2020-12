Pperché alla Cina fa gola Taiwan e perché dobbiamo difenderla

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ho lavorato adiversi decenni fa, quando ero in Banca mondiale. Allora a, così come a Singapore (dove andavo di frequente e il 90% della cui popolazione è cinese) mi colpì l’operosità e la industriosità delle mie controparti e l’efficienza non solo nel settore privato ma anche nella pubblica amministrazione. Stesse caratteristiche della popolazione della Corea del Sud (dove soggiornai a lungo per impostare la prima linea di credito della Banca mondiale per la scienza e la tecnologia; allora la Corea del Sud aveva un reddito pro capite che era metà di quello dello Zambia). È un’operosità che contraddistingue gran parte della popolazione della Repubblica Popolare Cinese, che considerauna sua “provincia” e che intende impadronirsene così come ha fatto di Hong Kong e prima di allora di Macao, del Tibet e di parte ...