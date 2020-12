“Possiamo fare finta che ci sia una storia tra me e te”: lo scherzo di Blind a Emma Marrone (opera de Le Iene) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Emma Marrone e lei, una che certo non le manda a dire, si è arrabbiata non poco. Che cosa vedremo nella puntata di stasera? Alcune anticipazioni sono state postate dal programma di ItaliaUno. Complice è Blind, giovane rivelazione di XFactor che chiede alla cantante di fingere di avere una storia d’amore. Il motivo? Farsi pubblicità. Insomma, una “lucherinata” che Emma però non prende bene. “Ti ricordi la storia che hai fatto in finale, quella nel camerino che io ti bacio sul collo?“, chiede Blind al telefono. “Eh, che c’è?“, risponde Emma. Ed ecco che il ragazzo “la butta là”: “Non so sta girando, e stanno pensando che tra me e te c’è qualcosa, ma che devo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lehanno organizzato unoe lei, una che certo non le manda a dire, si è arrabbiata non poco. Che cosa vedremo nella puntata di stasera? Alcune anticipazioni sono state postate dal programma di ItaliaUno. Complice è, giovane rivelazione di XFactor che chiede alla cantante di fingere di avere unad’amore. Il motivo? Farsi pubblicità. Insomma, una “lucherinata” cheperò non prende bene. “Ti ricordi lache hai fatto in finale, quella nel camerino che io ti bacio sul collo?“, chiedeal telefono. “Eh, che c’è?“, risponde. Ed ecco che il ragazzo “la butta là”: “Non so sta girando, e stanno pensando che tra me e te c’è qualcosa, ma che devo ...

