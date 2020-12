Ponferradina-Oviedo venerdì | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Match reso interessante, e di difficile lettura, dal fatto che le due squadre sono molto vicine in classifica, rispettivamente nona e undicesima, e divise da due soli punti, e anche perché l’è in rimonta. Tre vittorie di fila per gli asturiani, compresa quella di coppa, e due sconfitte di fila invece per la Deportiva, InfoBetting: Scommesse Sportive e