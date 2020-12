Polo Sanitario di Materdomini nell’ex Mimosa | ok al progetto definitivo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – Ancora un passo in avanti verso la realizzazione del Poliambulatorio dinei locali dell’ex. Con la Delibera n.1361 del 16 dicembre la Direzione dell’Asl ha approvato il(redatto dall’architetto Luigi Criscuolo) avviando le procedure per l’acquisizione dei titoli abitativi ed affidando i lavori di riqualificazione dello stabile, per un valore complessivo di 880mila euro, all’impresa Cecchini di Roma. Soddisfatto il sindaco, Giovanni Maria Cuofano, che sull’intervento di recupero dell’exsi è speso in per molti mesi. «Ringrazio il direttore Mario Iervolino per quanto ha promesso a mantenuto e per quest’ulteriore step in avanti – sottolinea – l’ipotesi di riconversione dell’exè un’idea ...