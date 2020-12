Politano | futuro sempre più azzurro Milik verso una big?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Matteovede il proprioa tintepiù azzurre. L’attaccante, ai piedi del Vesuvio in prestito dallo scorso gennaio, è ben inserito negli ormai oliati meccanismi di Gattuso e sembra certa una lunga permanenza al Napoli. Come se non fosse abbastanza ovvio, l’esterno èpiù lontano da Milano. Attualmente è impensabile un ripensamento da parte dell’Inter nel trattenere il giocatore, a meno di un cambio di guida in panchina. Ultima, non per importanza, è la prestazione sfornata daieri sera proprio contro la sua ex squadra, dove è apparso un perno fondamentale per i partenopei; un condensato di fantasia che nella compagine di soldatini di Conte subirebbe una involuzione. Al contempo, l’Inter ha difficoltà su tre piani epotrebbe risultare ...