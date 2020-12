PlayStation 5: non tutti i giochi costeranno 70 euro, secondo il boss di SIE (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, in un'intervista con Edge magazine, conferma che l'aumento di prezzo dei giochi PlayStation non sarà generalizzato, cosa che invece aveva innescato più di qualche reazione preoccupata. Sembrava che dovessimo metterci una pietra sopra e accettare il fatto che, con l'avvento della next gen, il prezzo dei giochi console sarebbe salito di circa una decina di euro, come attestato dai primi titoli nativi usciti. Ryan, invece, dà nuova speranza ai giocatori non particolarmente abbienti. Queste le sue parole: "Noi creiamo i giochi al meglio delle nostre possibilità. Una volta pronti, consideriamo che prezzo possono avere. Non partiamo mica con il prezzo in mente e ci creiamo il gioco sopra. Al lancio, possiamo scegliere il range di prezzo." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, in un'intervista con Edge magazine, conferma che l'aumento di prezzo deinon sarà generalizzato, cosa che invece aveva innescato più di qualche reazione preoccupata. Sembrava che dovessimo metterci una pietra sopra e accettare il fatto che, con l'avvento della next gen, il prezzo deiconsole sarebbe salito di circa una decina di, come attestato dai primi titoli nativi usciti. Ryan, invece, dà nuova speranza ai giocatori non particolarmente abbienti. Queste le sue parole: "Noi creiamo ial meglio delle nostre possibilità. Una volta pronti, consideriamo che prezzo possono avere. Non partiamo mica con il prezzo in mente e ci creiamo il gioco sopra. Al lancio, possiamo scegliere il range di prezzo." Leggi altro...

