Pirati dei Caraibi, la Disney blocca Johnny Depp: "Non può più fare Jack Sparrow, nemmeno per un cameo" (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attore Johnny Depp non potrà tornare a recitare nel ruolo del capitano Jack Sparrow, uno dei protagonisti principale dell'amatissima serie di film "Pirati dei Caraibi". L'attore 57enne ha perso la sua causa per diffamazione contro i giornali del News Group all'inizio di quest'anno. Come noto, il quotidiano britannico The Sun aveva pubblicato un articolo nel 2018 in cui si riferiva a lui come un "picchiatore", accusandola di violenze e abusi nei confronti della sua ex moglie, Amber Heard. Il giudice ha concluso che 12 dei 14 presunti episodi di violenza contro la Heard si sono effettivamente verificati. Depp, dal canto suo, continua a negare qualsiasi accusa e annuncia ricorso alla Corte d'Appello. Tuttavia, le sue parole non sono bastare per impedire l'interruzione ...

