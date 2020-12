Pirati dei Caraibi | a Johnny Depp la Disney avrebbe “impedito” il ritorno nella saga

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La star deidei, non tornerà a vestire i panni di Jack Sparrow, secondo un nuovo report. Anchesarebbe contraria aldiin uno dei suoi franchise più popolari,dei. Ad affermarlo è un pezzo dell'Hollywood Reporter (via Screen Rant) in cui viene rivelato come la Casa di Topolino abbia rifiutato la proposta del produttore Jerry Bruckheimer di avere anche solo un cameo di Jack Sparrow nel nuovo film. Molti sono rimasti indignati dalla scelta di Warner Bros. di licenziaredal franchise di Animali Fantastici a seguito della sconfitta in ...

La star dei Pirati dei Caraibi, Johnny Depp, non tornerà a vestire i panni di Jack Sparrow nella saga Disney, secondo un nuovo report. Anche Disney sarebbe contraria al ritorno di Johnny Depp in ...Non sono bastate le numerose petizioni per far tornare sul grande schermo Johnny Depp in Animali Fantastici e neanche, ahimè, in Pirati dei Caraibi. Il progetto del nuovo Pirati dei Caraibi, nato con ...