Pioli: «Partita complicata ma abbiamo dimostrato che il Milan non molla mai» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue parole. LEGGI SU MilanNEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «E’ stata una Partita complicata, su un campo ostico. Il Genoa ci ha chiuso tanti spazi, nel primo tempo sarebbe cambiata la Partita se fossimo riusciti a segnare il gol del vantaggio Comunque abbiamo dato tutto, come sempre, riuscendo ad ottenere un punto importante. Oggi abbiamo preso due gol ma abbiamo concesso tutto sommato poco agli avversari. Tuttavia stiamo subendo troppi gol e bisogna lavorare su questo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Le sue parole. LEGGI SUNEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI MATCH – «E’ stata una, su un campo ostico. Il Genoa ci ha chiuso tanti spazi, nel primo tempo sarebbe cambiata lase fossimo riusciti a segnare il gol del vantaggio Comunquedato tutto, come sempre, riuscendo ad ottenere un punto importante. Oggipreso due gol maconcesso tutto sommato poco agli avversari. Tuttavia stiamo subendo troppi gol e bisogna lavorare su questo ...

capuanogio : Il #Milan paga le assenze, perché giocare senza #Ibrahimovic, #Kjaer, #TheoHernandez e #Bennacer non è la stessa co… - acmilan : ??? Coach Pioli and @SamuCastillejo spoke to @MilanTV ahead of #SpartaMilan ??? Le parole del Mister e di Samu Casti… - AntoVitiello : #Leao domani può giocare? #Pioli: 'Sta meglio ed è disponibile, sarà convocato per la gara di domani e l'obiettivo… - MilanPress_it : Le parole di Stefano Pioli a Sky Sport, nel post-partita di Genoa-Milan #MilanPress #ACMilan #SempreMilan… - pensier12542480 : @MilanNewsit ma che partita hai visto? credo nei miracoli visto che oggi abbiamo pareggiato grazie alla fortuna, Ca… -