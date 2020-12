Pioli: “Ci hanno chiuso bene gli spazi. Concediamo poco, ma prendiamo troppi gol ultimamente” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari ottenuto a Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “È stata una partita complicata, fallosa, su terreno non semplice e contro un avversario che ci ha chiuso gli spazi molto bene. Nel primo tempo saremmo potuti andare in vantaggio. La squadra ha messo tutto in campo. Abbiamo subìto due gol concedendo poco. Le reti incassate stanno diventando troppo, dovremo fare qualcosa: due cross dove non abbiamo marcato bene. La squadra è comunque rimasta dentro alla gara, provando a vincere fino alla fine. È un momento in cui dobbiamo stringere i denti, viste le assenze. L’obiettivo? Migliorare la stagione scorsa“. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano, tecnico del Milan, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari ottenuto a Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “È stata una partita complicata, fallosa, su terreno non semplice e contro un avversario che ci haglimolto. Nel primo tempo saremmo potuti andare in vantaggio. La squadra ha messo tutto in campo. Abbiamo subìto due gol concedendo. Le reti incassate stanno diventando troppo, dovremo fare qualcosa: due cross dove non abbiamo marcato. La squadra è comunque rimasta dentro alla gara, provando a vincere fino alla fine. È un momento in cui dobbiamo stringere i denti, viste le assenze. L’obiettivo? Migliorare la stagione scorsa“. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

