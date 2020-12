Pierre Kalulu: soffiato al Bayern da Moncada, lanciato da Pioli in rossonero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pierre Kalulu ha vissuto una settimana che difficilmente scorderà: dall’esordio tra i professionisti giovedì, al primo gol mercoledì sera al Marassi Il pareggio ottenuto mercoledì dal Milan sul campo del Genoa porta la firma, nel bene e nel male, di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha vissuto sette giorni intensi cominciati giovedì con l’esordio tra i professionisti in Sparta Praga-Milan, proseguito in Serie A contro il Parma e culminata con la prima rete ieri sera al Marassi. CERCATO DAL Bayern – Arrivato in rossonero dopo un testa a testa con il Bayern lo scorso giugno, fino a quel momento solo una panchina con il Lione in carriera, Kalulu si presentò al mondo Milan sottotraccia con queste parole: «Sono molto giovane, polivalente, posso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha vissuto una settimana che difficilmente scorderà: dall’esordio tra i professionisti giovedì, al primo gol mercoledì sera al Marassi Il pareggio ottenuto mercoledì dal Milan sul campo del Genoa porta la firma, nel bene e nel male, di. Il difensore francese ha vissuto sette giorni intensi cominciati giovedì con l’esordio tra i professionisti in Sparta Praga-Milan, proseguito in Serie A contro il Parma e culminata con la prima rete ieri sera al Marassi. CERCATO DAL– Arrivato indopo un testa a testa con illo scorso giugno, fino a quel momento solo una panchina con il Lione in carriera,si presentò al mondo Milan sottotraccia con queste parole: «Sono molto giovane, polivalente, posso ...

