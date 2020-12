Piero Angela torna con 'Prepararsi al Futuro': "Il cambiamento climatico più grave del coronavirus" (Di giovedì 17 dicembre 2020) di L.S. 'La conoscenza è il miglior strumento per valutare e decidere' afferma Piero Angela "è la base dell'informazione in campo culturale e scientifico. Se fossi uno studente vorrei che la scuola mi ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) di L.S. 'La conoscenza è il miglior strumento per valutare e decidere' afferma"è la base dell'informazione in campo culturale e scientifico. Se fossi uno studente vorrei che la scuola mi ...

HuffPostItalia : Piero Angela: 'Io e mia moglie ci vaccineremo prima possibile. Mi fido. Tutti dovrebbero farlo' - fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - RaiNews : 'Io farò il vaccino convintamente, bisogna ritornare a fidarsi degli scienziati' così Piero Angela intervistato da… - paolamleone : RT @DavidPuente: Mi segnalano un post Facebook dove qualcuno, particolarmente seguito, spera che questo sia l'ultimo Natale per Piero Angel… - kniga_kagala : Direi di no, visto che la Terra ha circa 6500 anni. Ma continuate a favve ‘na curtura guardando Piero Angela che co… -