Piero Angela ci prepara al futuro - (Di giovedì 17 dicembre 2020) Paolo Scotti Un nuovo programma di quattro puntate sui temi chiave del pianeta Il maestro è adulto per natura: non potrebbe, altrimenti, passare ai suoi allievi la propria conoscenza. Il fascino simbolico di prepararsi al futuro - quattro puntate sulla formazione di giovani in campo scientifico e tecnologico, da stasera in seconda serata su Rai Premium - sta proprio nello scarto generazionale che separerà i suoi allievi dal loro maestro: Piero Angela, classe 1928. «Il nuovo secolo che viviamo sarà pieno di cambiamenti osserva il popolare giornalista - Bisogna che i ragazzi si preparino ad affrontarli. Ecco allora il valore della conoscenza: non c'è miglior strumento di questo, per attrezzarsi». Solo il fatto che il massimo divulgatore televisivo, 92 anni fra cinque giorni, 39 libri e 12 lauree honoris ...

