Peugeot Hypercar | niente versione stradale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lanon avrà una. La casa del Leone ha confermato che non produrrà unaomologata della vettura con cui tornerà alla 24 ore di Le Mans. Nonostante il regolamento tecnico incoraggi un legame con la produzione di serie, con un minimo di 25 esemplari, il costruttore francese ha optato per un programma esclusivamente racing. “Costruiremo un prototipo al 100%“, ha detto la casa di Velizy in occasione della presentazione dell’apparato propulsivo della vettura da gara. “Non dobbiamo costruire alcuno avere delle connessioni con un qualunque modello di serie per ottenere l’omologazione per la nostra macchina. Comunque, ci saranno dei legami traSport Engineered ed il programma ...