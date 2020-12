Peschereccio Medinea | madre del comandante a iNews24 | “Il più bel Natale della mia vita”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Ingarciola, detta Rosetta, settantaquattro anni, è ladi Pietro Marrone,del, uno dei pescherecci italiani rimasti sotto sequestro a Bengasi, in Libia per mesi. Alla notizialiberazione dei diciotto pescatori compreso il figlio, non sta nella pelle: “Non vedo l’ora di vederlo, questo è ilpiù bellomia L'articolo proviene da Inews.it.

«Grazie a tutti in Italia, ma per il momento non posso dire altro: dobbiamo fare ricaricare le batterie per fare partire i motori. Non vedo l’ora di ...Il sequestro è durato 108 giorni. I pescatori hanno parlato con i loro familiari e sono a bordo dei due loro pescherecci Antartide e Medinea. "Anche i loro colleghi musulmani dopo mesi sono riusciti a ...