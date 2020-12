Pescatori liberati, parla la mamma di uno di loro: frasi commoventi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo tre mesi sono finalmente stati liberati i Pescatori di Mazzara del Vallo: a parlare dopo la loro liberazione è la mamma di uno di loro Dopo 107 giorni termina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo tre mesi sono finalmente statidi Mazzara del Vallo: are dopo laliberazione è ladi uno diDopo 107 giorni termina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

