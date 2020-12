Pescatori liberati, la rabbia della Meloni: "Comunque 108 giorni sono troppi" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giorgia Meloni, leader Fdi, si è espressa sulla liberazione dei 18 Pescatori italiani, delusa perché non potrà più cavalcare la vicenda per screditare il Governo: "Credo sia una giornata umanamente ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giorgia, leader Fdi, si è espressa sulla liberazione dei 18italiani, delusa perché non potrà più cavalcare la vicenda per screditare il Governo: "Credo sia una giornata umanamente ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - Lorellastelle : RT @FabrizioDelpret: I pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, grazie all’arrivo di Conte e Di Maio a Bengasi, sono stati liber… - AngeloR54671811 : RT @catlatorre: Liberati in Libia, finalmente, i #pescatori di Mazara del Vallo. Una delle pochissime buone notizie di questo 2020. https:… -