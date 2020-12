Pescatori liberati, la mamma di uno loro: 'Sono rinata dopo tre mesi bui' (Di giovedì 17 dicembre 2020) commenta 'Stamattina questa notizia mi ha fatto rinascere dopo tre mesi bui e di disperazione. Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio'. Così Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone, uno dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) commenta 'Stamattina questa notizia mi ha fatto rinasceretrebui e di disperazione. Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio'. Così Rosetta Incargiola,di Pietro Marrone, uno dei ...

