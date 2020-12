Perché il Recovery Fund è affare di Mario Draghi Parla La Malfa

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 dicembre 2020)über alles. Ancora una volta torna la suggestione di un Mr. Whatever it takes con un piede a palazzo. Premier o grand commis del, poco importa. Forse il segreto è in quel documento (qui il testo), Reviving and Restructuring the Corporate Sector post-Covid, redatto dal famoso gruppo dei Trenta, meglio conosciuto come G30, recante proprio la firma in calce di, oltre a quella di Raghuram Rajan, economista all’Università di Chicago ed ex governatore della Banca centrale indiana. Dieci proposte per una nuova economia a prova di pandemia rese note proprio in questi giorni, che hanno nuovamente rimesso l’ex presidente della Bce al centro della scena, dopo la comparsa agostana al Meeting di Rimini. Se poi ci si mettono anche i sondaggi, secondo i quali più della metà degli ...