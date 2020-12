Perché abbiamo usato i vaccini a mRna contro la Covid-19 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La corsa ai vaccini per la Covid-19 è stata, come abbiamo raccontato, molto rapida rispetto ai tempi cui la comunità scientifica era abituata: in meno di un anno siamo passati dal contatto con un patogeno prima sconosciuto a un vaccino approvato in Europa e negli Stati Uniti. Il vaccino Pfizer-BioNTech, insieme ad altri candidati in dirittura d’arrivo come il vaccino Moderna, non è solo stato sviluppato con una rapidità mai vista. È anche il primo vaccino approvato per l’uso che si basa sulla tecnologia “a Rna messaggero”, o mRna. Come mai la gara è stata vinta proprio da una tecnologia nuova? Quali sono i vantaggi? Ci sono dei rischi? Ecco che cosa ci dice la scienza. Che cos’è l’mRna Per capire che cosa sia un vaccino a mRna bisogna fare un passo indietro e ... Leggi su facta.news (Di giovedì 17 dicembre 2020) La corsa aiper la-19 è stata, comeraccontato, molto rapida rispetto ai tempi cui la comunità scientifica era abituata: in meno di un anno siamo passati dal contatto con un patogeno prima sconosciuto a un vaccino approvato in Europa e negli Stati Uniti. Il vaccino Pfizer-BioNTech, insieme ad altri candidati in dirittura d’arrivo come il vaccino Moderna, non è solo stato sviluppato con una rapidità mai vista. È anche il primo vaccino approvato per l’uso che si basa sulla tecnologia “a Rna messaggero”, o. Come mai la gara è stata vinta proprio da una tecnologia nuova? Quali sono i vantaggi? Ci sono dei rischi? Ecco che cosa ci dice la scienza. Che cos’è l’Per capire che cosa sia un vaccino abisogna fare un passo indietro e ...

mattino5 : 'Ci avete fatto un testa così sui 21 parametri, che c'era un algoritmo per stabilire le zone, siamo diventati tutti… - matteorenzi : Perché spendere 88 dei 127 miliardi dei prestiti UE per finanziare progetti che già esistevano? Abbiamo abbiamo sol… - CottarelliCPI : L'idea di fissare un Vaccino Day per tutta Europa (ne parla anche oggi #Arcuri ) è strana. Se un paese è pronto a p… - zanon_graziella : @realUmbertoLM Non capisco perchè , lo hanno fatto ? Si sa gia che ci vuole , un uomo e una donna - Certo non come… - __occhiprofondi : RT @peularis: Tommy: 'Sono felice perché ho limonato Pier sotto la doccia, avevamo bisogno d'affetto' Pier: 'Siamo i due mai na gioia!' Tom… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché abbiamo Nicolas Todt, il manager di Leclerc: «Vi spiego perché è speciale. Quando Schumacher mi prestava le auto...» Corriere della Sera