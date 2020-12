Per la fondazione Gimbe "la serrata di Natale è inevitabile" (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - "La serrata di Natale è inevitabile se vogliamo evitare la terza ondata". Così la fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale relativo al periodo che va dal 9 al 5 dicembre. La fondazione sottolinea che "la discesa dei contagi e' troppo lenta, gli ospedali sono ancora saturi, i decessi nell'ultimo mese sono oltre 20.000 decessi nell'ultimo mese". Il monitoraggio conferma un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi, sovrastimato da un ulteriore calo dei tamponi. Cala la pressione sugli ospedali, ma area medica e terapie intensive rimangono sopra soglia di saturazione rispettivamente in 10 e 14 regioni. Continua a salire il numero dei decessi. "A fronte di questi numeri - sottolinea Gimbe - le (in)decisioni politiche sono in bali'a di conflitti governo-regioni, compromessi ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - "Ladise vogliamo evitare la terza ondata". Così laGimbe nel suo monitoraggio settimanale relativo al periodo che va dal 9 al 5 dicembre. Lasottolinea che "la discesa dei contagi e' troppo lenta, gli ospedali sono ancora saturi, i decessi nell'ultimo mese sono oltre 20.000 decessi nell'ultimo mese". Il monitoraggio conferma un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi, sovrastimato da un ulteriore calo dei tamponi. Cala la pressione sugli ospedali, ma area medica e terapie intensive rimangono sopra soglia di saturazione rispettivamente in 10 e 14 regioni. Continua a salire il numero dei decessi. "A fronte di questi numeri - sottolinea Gimbe - le (in)decisioni politiche sono in bali'a di conflitti governo-regioni, compromessi ...

Telethonitalia : Da @Unomattina a @ElisirTv, passando per @Radio1Rai e @RaiRadio2 parliamo di scienza, salute e ricerca! Scopri tutt… - matteorenzi : Se nella Legge di bilancio ci sarà un provvedimento che tiene la governance del Next Generation Eu e un provvedimen… - fattoquotidiano : Il sospetto: personale impiegato per la Fondazione. Ecco le email (anche di Lotti) [di Antonio Massari e Valeria Pa… - Nadiarcc : RT @antonigr: #Descubro Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine @LDO_Fondazione iniziativa di @Leonardo_IT per un nuovo #UmanesimoIndu… - antonigr : #Descubro Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine @LDO_Fondazione iniziativa di @Leonardo_IT per un nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Per fondazione Intelligence, venture capital nella fondazione per la cyber security Il Sole 24 ORE Clementino, compleanno per il compleanno di Napoli: «La mia canzone per te, Partenope»

Clementino compie 38 anni lunedì 21 dicembre, data a cui si fa risalire anche il compleanno di Napoli, o meglio la sua fondazione, nel 475 a.C. Una sirena, rifiutata da Ulisse, sarebbe ...

Covid. Gimbe: “Calo dei contagi troppo lento. Serrata inevitabile per arginare terza ondata”

Il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana 9-15 dicembre conferma un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi, sovrastimato da un ulteriore calo dei tamponi. Cala la pressione sug ...

Clementino compie 38 anni lunedì 21 dicembre, data a cui si fa risalire anche il compleanno di Napoli, o meglio la sua fondazione, nel 475 a.C. Una sirena, rifiutata da Ulisse, sarebbe ...Il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana 9-15 dicembre conferma un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi, sovrastimato da un ulteriore calo dei tamponi. Cala la pressione sug ...