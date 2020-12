«Per il Covid aumentata la richiesta di ossigeno del 40%» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cosa c'è dietro l'elemento fondamentale nella lotta al virus? Lo racconta Gianluca Cremonesi, presidente di Air Liquide. E spiega perché più Covid hotel sarebbero preziosi. È l'amico invisibile che ha salvato migliaia di vite durante l'emergenza Covid. L'ossigeno è l'elemento chimico che costituisce un quinto dell'atmosfera terrestre e l'87% degli oceani. Ha la caratteristica di legarsi ad altri elementi: in pratica si trova dappertutto, miscelandosi con l'azoto forma l'aria che respiriamo, con l'idrogeno l'acqua che beviamo, ossidando il ferro crea la ruggine. Ma in forma pura non c'è. Solo alla fine dell'Ottocento gli scienziati riuscirono a isolarlo e all'inizio del Novecento si trovò il modo per produrlo a livello industriale. Per portalo così anche nelle bombole che oggi entrano nelle case dei malati di Covid-19. ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cosa c'è dietro l'elemento fondamentale nella lotta al virus? Lo racconta Gianluca Cremonesi, presidente di Air Liquide. E spiega perché piùhotel sarebbero preziosi. È l'amico invisibile che ha salvato migliaia di vite durante l'emergenza. L'è l'elemento chimico che costituisce un quinto dell'atmosfera terrestre e l'87% degli oceani. Ha la caratteristica di legarsi ad altri elementi: in pratica si trova dappertutto, miscelandosi con l'azoto forma l'aria che respiriamo, con l'idrogeno l'acqua che beviamo, ossidando il ferro crea la ruggine. Ma in forma pura non c'è. Solo alla fine dell'Ottocento gli scienziati riuscirono a isolarlo e all'inizio del Novecento si trovò il modo per produrlo a livello industriale. Per portalo così anche nelle bombole che oggi entrano nelle case dei malati di-19. ...

borghi_claudio : Era un po' che non guardavo i dati. Stiamo per arrivare trionfalmente al vertice classifica morti in proporzione a… - caritas_milano : Test gratuiti per persone senza dimora La salute è un diritto. Oggi, invece, le persone più emarginate accedono co… - LauraPausini : Tutti i proventi di questa maglietta sono a supporto di @GlobalGiftUSA e @GlobalGiftFound, che aiutano a creare l’u… - PeppeMorano : RT @nmirotti: Un altro amico ha raggiunto oggi suo fratello gemello, morto a marzo scorso per#Covid. Avevano 56 anni, nessuna patologia pre… - siribilla : RT @SnobDi: ??Una foto che passerà alla storia : Italiani stremati dalla crisi e dal covid che fanno la fila per il pane. (Milano dic. 2020)… -