"Per fermare il Covid bisogna stare a casa a Natale", dice Brusaferro (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Stare a casa Natale è "la nostra occasione per fermare l'epidemia". Lo sostiene il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, che in un'intervista a la Repubblica spiega che “il periodo natalizio è un'opportunità molto importante per abbassare ulteriormente la curva dei contagi. L'obiettivo è arrivare a 50 casi per 100 mila abitanti in una settimana, circa 5-6 mila al giorno. Ora siamo poco sotto 200”. “Raggiunta quella soglia - aggiunge - potremo garantire in tutto il Paese il tracciamento sistematico per ciascun nuovo contagiato”. E garantisce: “Stiamo decrescendo costantemente, ma i numeri sono ancora troppo alti. Se riusciamo ad abbassare ancora la curva affronteremo il nuovo anno in modo più sicuro”. Brusaferro non si stanca di ribadire che “il messaggio è uno: ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Stare aè "la nostra occasione perl'epidemia". Lo sostiene il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio, che in un'intervista a la Repubblica spiega che “il periodo natalizio è un'opportunità molto importante per abbassare ulteriormente la curva dei contagi. L'obiettivo è arrivare a 50 casi per 100 mila abitanti in una settimana, circa 5-6 mila al giorno. Ora siamo poco sotto 200”. “Raggiunta quella soglia - aggiunge - potremo garantire in tutto il Paese il tracciamento sistematico per ciascun nuovo contagiato”. E garantisce: “Stiamo decrescendo costantemente, ma i numeri sono ancora troppo alti. Se riusciamo ad abbassare ancora la curva affronteremo il nuovo anno in modo più sicuro”.non si stanca di ribadire che “il messaggio è uno: ...

