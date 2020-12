Pena doping dimezzata | Russia esclusa da tutto lo sport solo per due anni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lanon esisterà ai prossimi Giochi Olimpici, e non esisterà ai prossimi Mondiali di calcio. Per i prossimi duelaiva non esiste. Lo ha deciso il TAS, riducendo da quattro a duela squalifica per. Fino al 2022 non ci sarà una bandiera, o una divisa o un inno russo in tutte le competizioni internazionali, dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 per finire alla la Coppa del mondo di calcio 2022 in Qatar. “Il Tribunale Arbitrale dello(TAS) – si legge in un comunicato – ha emesso la sua decisione nella procedura di arbitrato tra l’Agenzia mondiale anti(WADA) e l’Agenzia antirussa (RUSADA), con 50 parti intervenute, tra cui il Comitato Olimpico ...