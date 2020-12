Pellé torna in Italia: la fidanzata Viky Varga surriscalda il mondo del web [FOTO] (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’attaccante Graziano Pellé è pronto a tornare in Italia e con lui anche la bella fidanzata Viky Varga. L’esperienza in Cina per il calciatore è ormai giunta al termine, dalla Cina sono arrivate regole ben precise ed è stato stabilito un limite agli ingaggi. Il calciatore guadagna con lo Shandong circa 15 milioni di euro, cifra altissima e che non sarà più corrisposta, al massimo arriverà a 1,5 milioni di euro. Per questo motivo avrebbe deciso di cambiare squadra, nelle ultime settimane sono stati avviati alcuni contatti. Sono diverse le squadre del campionato di Serie A che hanno messo nel mirino l’ex Nazionale, dall’Inter fino al Bologna ed alla Fiorentina. Cina, tetto salariale agli stipendi: Pellé e Eder tornano in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’attaccante Grazianoè pronto are ine con lui anche la bella. L’esperienza in Cina per il calciatore è ormai giunta al termine, dalla Cina sono arrivate regole ben precise ed è stato stabilito un limite agli ingaggi. Il calciatore guadagna con lo Shandong circa 15 milioni di euro, cifra altissima e che non sarà più corrisposta, al massimo arriverà a 1,5 milioni di euro. Per questo motivo avrebbe deciso di cambiare squadra, nelle ultime settimane sono stati avviati alcuni contatti. Sono diverse le squadre del campionato di Serie A che hanno messo nel mirino l’ex Nazionale, dall’Inter fino al Bologna ed alla Fiorentina. Cina, tetto salariale agli stipendi:e Ederno in ...

