Pedopornografia, maxioperazione della Polizia Postale: perquisizioni anche in Campania (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Oltre 300 uomini della Polizia Postale dalle prime ore dell’alba hanno eseguito perquisizioni e arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. Si tratta della più imponente operazione di Polizia degli ultimi anni contro la Pedopornografia online. Dopo due anni di indagini condotte “sotto copertura” svolto con il coordinamento del C.N.C.P.O. – Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale son stati identificato 432 utenti che, sfruttando le potenzialità delle diffusissime applicazioni WhatsApp e Telegram, partecipavano a “canali” e “gruppi” finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici ritraenti vere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Oltre 300 uominidalle prime ore dell’alba hanno eseguitoe arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. Si trattapiù imponente operazione didegli ultimi anni contro laonline. Dopo due anni di indagini condotte “sotto copertura” svolto con il coordinamento del C.N.C.P.O. – Centro Nazionale per il ContrastoOnline del Servizioson stati identificato 432 utenti che, sfruttando le potenzialità delle diffusissime applicazioni WhatsApp e Telegram, partecipavano a “canali” e “gruppi” finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici ritraenti vere ...

