Pd e M5s | la brutta sorpresa in Europa | votano per stangare l' Italia con nuove tasse

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dei fondi europei, dei loro tempi, dei loro tassi, della loro salvifica erogazione per l', tecnicamente non si capisce un tubo. È per questo che, mentre i giallorossi al Parlamento Europeo voteranno il «pacchetto economico relativo al Bilancio pluriennale della Ue» la Lega si asterrà. Tutti glirlamentari del Carroccio componenti della commissione Econ e della commissione Budg (Marco Zanni, Matteo Adinolfi, Anna Cinzia Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio M.Rinaldi, Annalisa Tardino, Valentino Grant) vogliono vederci chiaro sulle modalità dell'enorme flusso di danaro che - non a gratis- ci investirà. Sicché, in attesa di risposte dalla palude stigia della Ue, l'astensione diventa lo strumento per ottenere risposte.Assegni in bianco - E, in una nota congiunta, gli onorevoli affermano: «Da tempo la Lega evidenzia, inascoltata, le criticità del ...