Paura per Valeria Fabrizi, vittima dei ladri a Roma: cosa è successo? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Valeria Fabrizia, la Suor Costanza di Che Dio ci aiuti ha vissuto momenti di Paura, la sua casa dI Roma è stata svaligiata dai ladri. Mercoledì 16 dicembre la casa di Roma di Valeria Fabrizi è stata svaligiata dai ladri. L’attrice vive alla Balduna, una zona di Roma in via Tito Livio. Lo annuncia Giorgia Giacobetti sul suo profilo Facebook, dove racconta quanto accaduto alla nota attrice. Fortunatamente, stando almeno alle prime dichiarazioni, l’attrice 84enne non era in casa al momento del furto ma non appena rientrata nell’abitazione di Roma ha trovato la spiacevole sorpresa. Ecco le parole di Giorgia sul suo profilo Facebook che hanno molto colpito i fan dell’attrice e di tutta ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)a, la Suor Costanza di Che Dio ci aiuti ha vissuto momenti di, la sua casa dIè stata svaligiata dai. Mercoledì 16 dicembre la casa didiè stata svaligiata dai. L’attrice vive alla Balduna, una zona diin via Tito Livio. Lo annuncia Giorgia Giacobetti sul suo profilo Facebook, dove racconta quanto accaduto alla nota attrice. Fortunatamente, stando almeno alle prime dichiarazioni, l’attrice 84enne non era in casa al momento del furto ma non appena rientrata nell’abitazione diha trovato la spiacevole sorpresa. Ecco le parole di Giorgia sul suo profilo Facebook che hanno molto colpito i fan dell’attrice e di tutta ...

VittorioSgarbi : I musei chiusi sono la fotografia, implacabile, di un Governo di parassiti capaci solo di comunicare paura.… - LegaSalvini : Enrico Ruggeri: 'Non possiamo rinunciare a vivere per la paura di morire' - Noiconsalvini : Enrico Ruggeri: 'Non possiamo rinunciare a vivere per la paura di morire' - Rainbow_Uapa : RT @donTonio66: Aiutaci, Signore, a non aver paura delle nostre paure. Dacci speranza, per superarle. - MicheleGiorgini : @amala99_ @Giuxzha @auri9_9 Speriamo sia così ho una paura fottuta per domani tra clip montate male e ingressi stud… -