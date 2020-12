Pattinaggio di figura: i Campioni d’Europa Sinitsina-Katsalapov saltano i Campionati Nazionali Russi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli attesissimi Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio di figura, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020, perdono un pezzo pregiato. Nella specialità della danza non saranno infatti della partita i Campioni d’Europa in carica Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov. A diffondere la notizia è stato il Direttore generale della FFKKR Alexander Kogan, intercettato dall’agenzia RIA Novosti. La decisione è stata presa a seguito di un malore, non specificato, che la coppia ha riscontrato all’indomani della vittoria schiacciante alla tappa “domestica” del Grand Prix, la Rostelecom Cup. Uno stop che ha spinto coach Alexander Zhulin a depennare il nome dei propri allievi dall’evento Nazionale, considerato il loro regolare ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli attesissimididi, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020, perdono un pezzo pregiato. Nella specialità della danza non saranno infatti della partita iin carica Victoria-Nikita. A diffondere la notizia è stato il Direttore generale della FFKKR Alexander Kogan, intercettato dall’agenzia RIA Novosti. La decisione è stata presa a seguito di un malore, non specificato, che la coppia ha riscontrato all’indomani della vittoria schiacciante alla tappa “domestica” del Grand Prix, la Rostelecom Cup. Uno stop che ha spinto coach Alexander Zhulin a depennare il nome dei propri allievi dall’evento Nazionale, considerato il loro regolare ...

242144_ray : RT @milanocortina26: A Egna #DanielGrassl, 18 anni, si è confermato Campione italiano di pattinaggio di figura per il terzo anno consecutiv… - ZpwfOUIdtt1vsh4 : RT @milanocortina26: A Egna #DanielGrassl, 18 anni, si è confermato Campione italiano di pattinaggio di figura per il terzo anno consecutiv… - aim_high__ : RT @milanocortina26: A Egna #DanielGrassl, 18 anni, si è confermato Campione italiano di pattinaggio di figura per il terzo anno consecutiv… - RobRe62 : RT @milanocortina26: A Egna #DanielGrassl, 18 anni, si è confermato Campione italiano di pattinaggio di figura per il terzo anno consecutiv… - milanocortina26 : A Egna #DanielGrassl, 18 anni, si è confermato Campione italiano di pattinaggio di figura per il terzo anno consecu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio figura Pattinaggio di figura, il Covid spezza altri sogni: annullati gli Europei di gennaio in Croazia QUOTIDIANO.NET Pattinaggio di figura: I Campioni d’Europa Sinitsina-Katsalapov saltano i Campionati Nazionali Russi

Gli attesissimi Campionati Nazionali Russi di pattinaggio di figura, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020, perdono un pezzo pregiato. Nella specialità della danza non saranno ...

Christmas at the Palace - Natale a palazzo

Christmas at the Palace Natale a palazzo, scheda del film di Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper e Brittany Bristow, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come ...

Gli attesissimi Campionati Nazionali Russi di pattinaggio di figura, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020, perdono un pezzo pregiato. Nella specialità della danza non saranno ...Christmas at the Palace Natale a palazzo, scheda del film di Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper e Brittany Bristow, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come ...