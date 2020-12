Partite IVA | Confassociazioni | colpite da crisi durissima

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Oggi siamo intervenuti al Tavolo del Lavoro Autonomo, previsto dall’art. 17 della Legge 81/2017 e convocato finalmente dalla Ministra del Lavoro Catalfo che ringraziamo. In questa sede abbiamo ricordato alla Ministra l’importanza del sistema del lavoro autonomo e delle professioni, rimasto da parte negli ultimi provvedimenti del Governo”. Lo ha dichiarato in una nota Angelo Deiana, presidente disottolineando che “ siamo in unche si concentra in manieraproprio sulleIVA perchè molti professionisti perdono mediamente tra il 40% e il 60% del fatturato e, in alcuni casi fino al 75%. Senza poi dimenticare il grave deficit di garanzie che colpisce le piccoleIVA personali e giuridiche (quasi 5 milioni di soggetti, spesso giovani e donne, ...