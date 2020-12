Parma, Nicolussi Caviglia deve operarsi: lesione al crociato (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sfortuna si accanisce su Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista di proprietà della Juventus costretto all’operazione Brutte notizie per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista del Parma (di proprietà della Juventus) è costretto ad operarsi per l’infortunio al crociato anteriore. Ecco il comunicato dei ducali. COMUNICATO Parma – «Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sfortuna si accanisce su Hans: il centrocampista di proprietà della Juventus costretto all’operazione Brutte notizie per Hans: il centrocampista del(di proprietà della Juventus) è costretto adper l’infortunio alanteriore. Ecco il comunicato dei ducali. COMUNICATO– «Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato unacompleta del legamentoanteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito ...

