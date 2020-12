Parma-Juventus | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020), il primo dei due posticipi della tredicesima giornata di Serie A, andrà in scena sabato 19 dicembre 2020 alle ore 20.45 allo stadio Tardini. Come arrivano le due squadre? Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi ma dal significato opposto. Se i gialloblu hanno impattato 0-0 in un match deludente contro il Cagliari, i bianconeri sono stati fermati sull’ 1-1 da un ‘ottima Atalanta fallendo anche uncalcio di rigore con Cristiano Ronaldo. Le possibili scelte tecniche dei due tecnici Liverani pare deciso a schierare Cornelius nel tridente d’attacco con Gervinho e Karamoh. A centrocampo, potrebbe trovare spazio Kucka assieme ad Hernani e Kurtic. In difesa, a protezione del portiere Sepe, dovrebbero agire Busi a destra, Gagliolo a sinistra, con Osorio e Bruno Alves al centro. Tra i bianconeri potrebbe toccare a Buffon ...