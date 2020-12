Parla il padre che ha pagato per spezzare le mani al figlio: «Si è inventato tutto. Ma lei lo vorrebbe un figlio gay?» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Accusato di aver assoldato un bandito per spezzare le mani del figlio chirurgo, dichiaratosi gay a 43 anni, il padre 75enne non fa altro che negare. Anche in tribunale a Torino davanti al pm Elisa Pazé, scegliendo però di patteggiare una pena di due anni di reclusione. Una storia dai contorni più che mai attuali dove l’omosessualità è un tabu ancora per troppe famiglie e dove l’uomo, accusato di un gesto atroce, continua a ribadire che no, dell’orientamento sessuale del figlio non è affatto contento. «Lei sarebbe contenta di avere un figlio omosessuale? Io no», ha risposto l’uomo alla giornalista de La Stampa dopo essere stato interrogato sull’accettazione dell’orientamento sessuale del ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Accusato di aver assoldato un bandito perledelchirurgo, dichiaratosia 43 anni, il75enne non fa altro che negare. Anche in tribunale a Torino davanti al pm Elisa Pazé, scegliendo però di patteggiare una pena di due anni di reclusione. Una storia dai contorni più che mai attuali dove l’omosessualità è un tabu ancora per troppe famiglie e dove l’uomo, accusato di un gesto atroce, continua a ribadire che no, dell’orientamento sessuale delnon è affatto contento. «Lei sarebbe contenta di avere unomosessuale? Io no», ha risposto l’uomo alla giornalista de La Stampa dopo essere stato interrogato sull’accettazione dell’orientamento sessuale del ...

