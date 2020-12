Parentele vip inaspettate | famosi e consanguinei | chi sono?

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcunevipnote a tutte, come quella delle sorelle Carlucci, altre invecepiù: ecco idi cui forse non conoscevi l’esistenza. Non stiamo parlando dei classici figli d’arte, già conosciuti da tutti per i loro parentiche gli hanno in certo senso spianato la strada per il successo. Molti vip hanno dei parentima nessuno lo sa, come Linus che un fratello che fa il suo stesso lavoro, l’altrettanto noto Dj Roberto. Rudy Zerbi ha saputo soltanto da pochi anni di essere il figlio di Davide Mengacci e molti non erano proprio a conoscenza del legame di parentela tra Alessia Ventura e Luca Argentero, cugini di primo grado. LEGGI ANCHE>>>Look da non copiare, chii vip ...