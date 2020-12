Papa Francesco nel giorno del compleanno regala medicine ai poveri (Di giovedì 17 dicembre 2020) Papa Francesco oggi festeggia il compleanno e regala 10000 scatole di medicine per raffreddore e influenza ai poveri di Bologna Diecimila scatole di medicine contro raffreddore e influenza. E’ il regalo che Papa Francesco, nel giorno del suo 84esimo compleanno, ha inviato in aiuto ai poveri e ai senza fissa dimora di Bologna. Il dono, riferisce… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020)oggi festeggia il10000 scatole diper raffreddore e influenza aidi Bologna Diecimila scatole dicontro raffreddore e influenza. E’ il regalo che, neldel suo 84esimo, ha inviato in aiuto aie ai senza fissa dimora di Bologna. Il dono, riferisce… L'articolo Corriere Nazionale.

