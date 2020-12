Papa Francesco compie 84 anni: molti gli auguri da tutto il mondo (Di giovedì 17 dicembre 2020) commenta Italy Photo Press Papa Francesco compie 84 anni , ma come di consueto non festeggerà la ricorrenza in modo particolare e la sua giornata di lavoro dovrebbe trascorrere normalmente. Intanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) commenta Italy Photo Press84, ma come di consueto non festeggerà la ricorrenza in modo particolare e la sua giornata di lavoro dovrebbe trascorrere normalmente. Intanto ...

GiuseppeConteIT : Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre cost… - virginiaraggi : Buon compleanno, Papa Francesco. Un affettuoso abbraccio da tutta la città di Roma. In questo durissimo periodo, il… - Avvenire_Nei : Gli auguri a #papaFrancesco che compie 84 anni - valdumara : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco compie 84 anni, gli auguri di Conte: “La tua Chiesa sempre attenta ai più poveri e ai più fragili” http… - GiorgioAntonel1 : RT @GiuseppeConteIT: Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre costant… -