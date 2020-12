Papa Francesco compie 84 anni, il Premier Conte gli fa gli auguri dandogli del “tu” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto gli auguri al Pontefice in occasione del suo 84esimo compleanno. Il Premier, incurante del ruolo del Santo Padre, gli ha dato del “tu”. Un Saggittario, un segno di fuoco connotato da una personalità imponente e carismatica che ama difendere i più deboli. Tutte caratteristiche che rispeccciano il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeha fatto glial Pontefice in occasione del suo 84esimo compleanno. Il, incurante del ruolo del Santo Padre, gli ha dato del “tu”. Un Saggittario, un segno di fuoco connotato da una personalità imponente e carismatica che ama difendere i più deboli. Tutte caratteristiche che rispeccciano il L'articolo proviene da Leggilo.org.

