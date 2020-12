Palmer | Justin Timberlake nel trailer del film in arrivo su Apple TV+

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è il protagonista diche verrà distribuito suTV+, e ilregala le prime scene in anteprima.è il nuovocon protagonistache verrà distribuito daTV+ e ilregala le prime sequenze del progetto che debutterà in streaming il 29 gennaio. Nel video si assiste a cosa accade quando un uomo esce di prigione e torna a vivere con la nonna, ritrovandosi anche a occuparsi del figlio di una vicina dell'anziana. Nelato si assiste alle reazioni della comunità al ritorno del "criminale" e come il protagonista stringe un legame unico con il ragazzino, a sua volta emarginato. Il ...