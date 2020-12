Pallanuoto, Champions League 2020/2021: bene le italiane nella prima tappa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è giocata la prima tappa della Champions League maschile 2020/2021 di Pallanuoto. Nel girone A dominio della Pro Recco, che ottiene tre successi netti, di cui uno contro l’Ortigia. La squadra siciliana, però, riesce anche a ottenere un successo contro il Marsiglia per 11-0. Il Brescia, inserito nel girone B a Budapest, batte la Dinamo Tblisi e il Ferencvaros, per poi perdere nell’ultimo incontro contro il Barceloneta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è giocata ladellamaschiledi. Nel girone A dominio della Pro Recco, che ottiene tre successi netti, di cui uno contro l’Ortigia. La squadra siciliana, però, riesce anche a ottenere un successo contro il Marsiglia per 11-0. Il Brescia, inserito nel girone B a Budapest, batte la Dinamo Tblisi e il Ferencvaros, per poi perdere nell’ultimo incontro contro il Barceloneta. SportFace.

zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2020-2021: AN Brescia sconfitta per 8-6 dal Barceloneta - #Pallanuoto #Champions… - sportli26181512 : Pallanuoto, Champions League: Brescia perde 8-6 contro Barceloneta: Non basta un super primo tempo a Brescia, che c… - Gazzetta_it : #Pallanuoto: in #Champions buon avvio di Pro Recco, Ortigia e Brescia @LENAquatics - ungherianews : Champions League di Pallanuoto Alla Duna Arena la AN Brescia batte i Campioni in carica del Ferencváros per 10 a 7. - LiguriaNotizie : Pallanuoto, Champions: Recco batte lo Spandau -