Paga per far spezzare le mani al figlio gay: "Fa il chirurgo, roviniamogli la vita" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Paga per far spezzare le mani al figlio gay. Paga per far spezzare le mani al figlio omosessuale. Il ragazzo aveva aperto da poco il suo studio da chirurgo e viveva liberamente la sua vita assieme al suo compagno. I fatti sono finiti davanti al tribunale di Torino. Il genitore, che aveva Pagato per un pestaggio mai avvenuto, non accettava che il giovane professionista vivesse liberamente la sua vita. Aveva Pagato un uomo per spezzare le mani al figlio chirurgo, per distruggerlo professionalmente. Il motivo di tanta ferocia, il suo orientamento sessuale: il ragazzo infatti aveva detto al padre di ...

