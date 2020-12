Padova: morto di Covid-19 Donato Bilancia, serial killer dei treni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Donato Bilancia, serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, è morto per Covid al carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998 Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020)condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, èperal carcere Due Palazzi di. I delitti attribuiti asono avvenuti tra il 1997 e il 1998

TgLa7 : #COVID19 : morto Donato Bilancia, serial killer dei treni Condannato a 13 ergastoli, era in carcere a Padova - rtl1025 : ?? #DonatoBilancia, serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a sedici anni per un tentato o… - ticino_live : Padova, è morto di Covid il serial killer Donato Bilancia - infoitinterno : Ecco chi era Donato Bilancia, il serial killer morto di Covid in carcere a Padova - FirenzePost : Padova: morto di Covid-19 Donato Bilancia, serial killer dei treni -