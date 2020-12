Overwatch 2 riceverà interessanti novità a febbraio alla BlizzCon Online

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Blizzard è rimasta molto silenziosa riguardo a2 quest'anno, specialmente con la cancellazione della. Sappiamo ora quando apprenderemodal team, tuttavia, poiché il director Jeff Kaplan ha delineato i piani imminenti in un video di aggiornamento degli sviluppatori di fine anno. Kaplan ha detto che sentiremo maggiori dettagli su2 a. Questo evento è stato annunciato come show sostitutivo del normale evento live annullato. Ed è proprio in questa occasione che i fan si aspettano le notizie sui giochi più importanti di Blizzard. L'aggiornamento dello sviluppatore ha anche dettagliato una nuova mappa gratuita, Kanezaka, in arrivo sue ha ricapitolato gli ...