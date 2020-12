Oroscopo Branko 18 dicembre 2020 | ecco cosa dicono le stelle

(Di giovedì 17 dicembre 2020)18: Ariete, Toro e GemelliAriete: Cercate di seguire il vostro intuito, ma non c’è bisogno di mettete in discussione tutto a tutti i costi. Si sente un po’ di stanchezza, cercati di fare delle pause durante il giorno. Nel rapporto di coppia è meglio fare un passo indietro e magari chiedere anche scusa se avete esagerato.Toro: Dovete essere più sicuri di voi, lasciate alle spalle dubbi e incertezze. Cercate anche di dedicare più tempo a voi stessi e al vostro corpo, ne trarrà giovamento la salute e la mente.Gemelli: Giornata positiva, che grazie al vostro buonumore può diventare anche fortunata. Favoriti i contatti interpersonali e gli ...

