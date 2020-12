Operaio morto sulla nave | un aiuto per la famiglia | tante adesioni alla raccolta fondi del sindacato

Laprimapagina : Ancona. Si lancia da una balconata della Viking: morto operaio di 44 anni - MelchionnaMario : RT @ottavio05: Operaio morto sul lavoro a Salerno, Cisl: “Basta piangere vite umane” - filcacisllazio : RT @ottavio05: Operaio morto sul lavoro a Salerno, Cisl: “Basta piangere vite umane” - StefanoMacale : RT @ottavio05: Operaio morto sul lavoro a Salerno, Cisl: “Basta piangere vite umane” - dellenoci : RT @ottavio05: Operaio morto sul lavoro a Salerno, Cisl: “Basta piangere vite umane” -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio morto

Corriere Adriatico

Continuano le indagini sulla morte di Michele Santoriello, operaio di Cava de' Tirreni deceduto in un tragico incidente sul lavoro a Salerno ...«Io non scherzo, hai una bella famiglia». Minacce, e per niente velate, sono quelle che i membri della famiglia Monni di Ischia di Castro avrebbero fatto al cognato dell’operaio morto. L’intento era ...