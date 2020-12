Olimpia Milano | doppio colpo a Istanbul

terzo_joy : RT @Basketacazzo: L'OLIMPIA VINCE PER LA PRIMA VOLTA SUL CAMPO DI 'STI LADRI DEL CAZZO!!! MILANO 72 EFES 69!!! SUCARE MERDEEEEEEEEEEEEEEEEE… - fabiocavagnera : Le parole di uno dei protagonisti del successo biancorosso sul campo dell'Efes #EFSAXM #Euroleague - OlimpiaMiNews : Le parole di uno dei protagonisti del successo biancorosso sul campo dell'Efes #EFSAXM #Euroleague - AlessandroMagg4 : Le parole di uno dei protagonisti del successo biancorosso sul campo dell'Efes #EFSAXM #Euroleague - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso, dopo la prima vittoria della storia dell'Olimpia sul campo dell'Efes #EFSAXM… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano

Sportando

Dopo il successo di martedì sul parquet del Fenerbahce, l'Armani espugna la Sinan Erdem Arena 69-72, passando per la prima volta in casa della ...Seconda vittoria in pochi giorni in Turchia per l’Olimpia Milano. I meneghini dopo aver steso il Fenebahce hanno superato per 72-69 l’Anadolu Efes, battendo per la prima volta in trasferta la squadra ...