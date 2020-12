Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio: siamo in mano a questi qua. "Amuleti", cosa esce di bocca alla Zampa | Guarda (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tra i personaggi più surreali del governo giallorosso, tra scivoloni, gaffe e prese di posizione che lasciano perplessi, per certo si distingue con merito assoluto Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, il dicastero guidato da Roberto Speranza. E la Zampa conferma il suo status nell'ospitata a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, di mercoledì 16 dicembre. Si parlava delle difficoltà di Giuseppe Conte, alle prese con le bizze di Matteo Renzi. E così, interpellata dalla Gruber sulle possibili soluzioni, su cosa potrebbe fare il presunto avvocato del popolo per vincere le resistenze del leader di Italia Viva, ecco che la piddina snocciola la sua ricetta: "Si porti un amuleto all'incontro con Renzi (previsto oggi, giovedì 17 dicembre alle 9, ndr). Gli serve", assicura e conclude la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tra i personaggi più surreali del governo giallorosso, tra scivoloni, gaffe e prese di posizione che lasciano perplessi, per certo si distingue con merito assoluto Sandra, sottosegretarioSalute, il dicastero guidato da Roberto Speranza. E laconferma il suo status nell'ospitata a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, di mercoledì 16 dicembre. Si parlava delle difficoltà di Giuseppe Conte, alle prese con le bizze di Matteo Renzi. E così, interpellata dGruber sulle possibili soluzioni, supotrebbe fare il presunto avvocato del popolo per vincere le resistenze del leader di Italia Viva, ecco che la piddina snocciola la sua ricetta: "Si porti un amuleto all'incontro con Renzi (previsto oggi, giovedì 17 dicembre alle 9, ndr). Gli serve", assicura e conclude la ...

