Nuova zona rossa a Natale: ecco cosa si può fare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dicembre 2020 - In queste ore, in cui si decide il ritorno della Lombardia (come del resto d'Italia) in zona rossa e nel governo si tratta sulla durata del lockdown nell'arco delle ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dicembre 2020 - In queste ore, in cui si decide il ritorno della Lombardia (come del resto d'Italia) ine nel governo si tratta sulla durata del lockdown nell'arco delle ...

riccardomagi : Il settore della #cannabis light vive da anni in una zona grigia normativa. Accantonando il mio #emendamento sulla… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il governo pensa ad una nuova zona rossa per #Natale VIDEO #ANSA - infoitinterno : Covid, nuova ordinanza in Veneto: la misura da zona rossa - diceNiNi : Di fatto dal 19/12 al 6/1 il #Veneto diventa zona arancione. #Zaia #COVID19 -