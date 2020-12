Nuova perturbazione in arrivo nel WEEKEND sulla Penisola

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma - Il campo di alta pressione che si è impadronito dell'Europa centro-meridionale aprendo una fase in gran parte stabile anche sull'Italia si protrarrà fino a ridosso del prossimo, con poche variazioni sulle nostre regioni. Unici intoppi saranno rappresentati da alcuni addensamenti che interesseranno Liguria di Levante e regioni tirreniche, esposte ad un blando flusso di correnti umide sudoccidentali in quota, dove di tanto in tanto potrà scapparci qualche pioggia di debole intensità. Così si proseguirà fino a venerdì, poi a partire da sabato qualcosa inizierà a mutare METEO. Pilotata da una depressione in approfondimento tra il Nord Atlantico e il Regno Unito unacercherà si smantellare il campo di alta pressione presente alle latitudini centro-meridionali del Continente, anche se con risultati ...