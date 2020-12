Nuoto | Thomas Ceccon si qualifica alle Olimpiadi! Strepitoso 52 84 sui 100 dorso | record italiano

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020)si ètoOlimpiadi di Tokyo 2021, rinviate alla prossima estate (23 luglio-8 agosto) a causa dell’emergenza sanitaria. L’azzurro ha giganteggiato sui 100 metriai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Riccione, e ha staccato il minimo per la rassegna a cinque cerchi. Il 19enne ha dominato la distanza e ha toccato la piastra con un vertiginoso 52.84, tempo sontuoso che è anche il nuovo(era chiesto un 52.8 per staccare il biglietto per i Giochi). Il veneto è diventato il primoa scendere sotto i 53” ed è entrato nella top-10 europea di tutti i tempi, abbassando di addirittura mezzo secondo il precedente primato nazionale di Simone Sabbioni....